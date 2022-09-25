المقداد يبحث مع وزراء خارجية الهند وأرمينيا والمالديف تطوير العلاقات الثنائية

نيويورك-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ونظيره الهندي سوبرامانيام جيشانكار خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 77 أهمية تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين.

وعبر الوزير المقداد عن تقدير سورية لمواقف الهند الداعمة والمساعدات التي تقدمها لها فيما أكد الوزير الهندي استمرار بلاده بدعم سورية والوقوف إلى جانبها.

واتفق الوزيران على استمرار اللقاءات والتنسيق بين الجانبين.

كما التقى الوزير المقداد وزير خارجية أرمينيا آرارات ميرزويان واستعرضا آخر التطورات في البلدين مؤكدين على عمق العلاقات الودية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الصديقين.

وشدد الوزيران على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين.

وعبر المقداد عن شكر سورية وتقديرها للمساعدة التي تقدمها أرمينيا لها في مجال إزالة الألغام.

كما التقى الوزير المقداد وزير خارجية المالديف عبد الله شاهد حيث عبر الوزيران عن ضرورة فتح آفاق للتعاون بين البلدين الصديقين.

وأشار شاهد إلى أن الحوار والتفاهم المشترك هو الطريق السليم لتخطي المصاعب والتحديات التي تواجهها الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها.

من جهته نوه المقداد بنجاح الوزير شاهد خلال رئاسته الدورة السابقة للجمعية العامة في إدارة أعمالها والتعامل مع القضايا الصعبة التي واجهتها المنظمة الدولية.

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