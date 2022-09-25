حفل للفنان حمام خيري بختام فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي

حلب-سانا

اختتمت مساء اليوم فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس وزارة السياحة ويوم السياحة العالمي بحفل فني للفنان حمام خيري والذي أقامته وزارتا السياحة والثقافة بالتعاون مع محافظة حلب على مدرج قلعة حلب.

وقدم الفنان خيري وصلات غنائية من الموشحات والطرب الحلبي الأصيل والقدود التي تعبر عن تراث حلب الغنائي وعدداً من الأغاني الخاصة به التي لاقت استحسان الجمهور الذي تفاعل معها وملأ حضوره مدرج القلعة.

وأشار الفنان خيري في تصريح لمراسل سانا إلى أن لقاء جمهور وأهالي مدينة حلب يوم مميز بمناسبة ذكرى تأسيس وزارة السياحة ويوم السياحة العالمي مبيناً أنه وقف على مسرح قلعتها ليشدو بعض الموشحات لعمر البطش وأخرى خاصة به إضافة لبعض الأغاني الشعبية التي عمل على تطويرها وبعض القدود ومواويل قديمة تعكس الطرب والأصالة.

حضر الحفل وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح ومعاون وزير السياحة المهندس نضال ماشفج ورئيس اتحاد غرف السياحة السورية المهندس طلال خضير وحشد من المهتمين.

قصي رزوق

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