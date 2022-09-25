الثورة يخسر أمام بيروت اللبناني ببطولة الأندية العربية لكرة السلة للسيدات

تونس-سانا

خسر فريق الثورة أمام فريق بيروت اللبناني بنتيجة67-49 نقطة في ختام مبارياته بدور المجموعات ضمن بطولة الأندية العربية بكرة السلة للسيدات.

واحتل الثورة المركز الثالث في المجموعة الثانية ليلاقي في الدور ربع النهائي صاحب الأرض والجمهور نادي الأمل الرياضي التونسي.

وكان فريق الثورة فاز على الهلال التونسي بنتيجة72-59 نقطة و على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 74-61 نقطة وخسر أمام كوسيدار الجزائري بنتيجة 61-53 نقطة.

وينص نظام البطولة على أن يلعب بدور الثمانية أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى.

هناء صقور

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