دار الأسد للثقافة والفنون على موعد غداً مع الموسيقي العالمي غي مانوكيان

دمشق-سانا

بعد غياب يقارب أربع سنوات عن خشبة مسرح الأوبرا في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق سيكون عشاق الموسيقا على موعد يوم غد فيها مع عازف البيانو اللبناني غي مانوكيان الذي تميز عمله بطابع موسيقي خاص أثر في المشهد الموسيقي العربي والعالمي خلال الثلاثين عاماً الماضية، برعاية من شركة سيرياتيل وتنظيم شركة زوما.

ورداً على سؤال لمراسلة سانا في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم في فندق فورسيزن بدمشق عن مكانة المسرح في خلق حالة من التواصل الفعال بين الفنان وجمهوره لإيصال رسالته الفنية في ظل الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي قال مانوكيان أنا ابن المسرح عزفت منذ كان عمري أربع سنوات واعتليت المسارح في عمر الست سنوات واليوم عمري 46 سنة ولم أفضل على المسرح أي وسيلة ظهور أخرى.

واعتبر مانوكيان أن المسرح بمثابة الفحص الأول والأخير للفنان أما وسائل التواصل الاجتماعي فهي تشكل محطات تجارب يستطع من خلالها أن يظهر بالشكل الذي يريده وتبقى صورته الحقيقة في الظل وخاصة أن الجمهور يعلق جل انتباهه على أداء العازف ليتعرف على سلوكه وحركاته وكلامه.

وأضاف مانوكيان ليست المرة الأولى التي أتعاون بها مع موسيقيين سوريين فأنا أحب العمل معهم وأفتخر بوجودهم فالموسيقيون السوريون واللبنانيون متقاربون من حيث الثقافة والتفكير وذاكرتهم الموسيقية الحية ويستمعون للموسيقا ذاتها التي رافقتهم منذ الصغر.

وبين أنه سيرافقه في إحياء حفله 16 عازفا من سورية و9 عازفين لبنانيين ممن رافقوه على مدى 23 عاما في حفلاته إضافة إلى فريق تقني سوري لبناني.

وثمن مانوكيان المجهود الذي بذلته كل من شركتي سيرياتيل وزوما للوصول إلى حفل على قدر عال من التنظيم والاهتمام ووعد بالكثير من الموسيقا الجميلة والفرح وبمفاجأة خاصة لجمهوره السوري.

وتأتي رعاية سيريتل لحفل الفنان غي مانوكيان في أوبرا دمشق استكمالاً لمشروعها في دعم الفنون والثقافة في سورية حيث قال مشرف قسم الرعاية والفعاليات فيها أحمد شاهين إن سيرياتيل تحرص على أن تكون دائماً سباقة وداعمة لكل النشاطات الهادفة في بلدنا وخاصة الفعاليات التي تساهم في دعم الفنون والثقافة مضيفاً إن المايسترو العالمي غي مانوكيان يحظى بجماهرية كبيرة وله محبون كثر.

يذكر أن مانوكيان أحيا عام 2019 حفلاً على مسرح الأوبرا بدمشق.

أماني فروج

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