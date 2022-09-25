تجمع احتجاجي في بولندا يندد بعواقب الانحياز لأوكرانيا

وارسو-سانا

تجمع العشرات في العاصمة البولندية وارسو اليوم احتجاجاً على دعم السلطات البولندية للنظام في أوكرانيا محذرين في الوقت نفسه من عواقب هذا الانحياز.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أن أكثر من 100 شخص تجمعوا في ساحة قرب قصر الثقافة والعلوم رافعين الأعلام الوطنية البولندية ولافتات كتب عليها “أوقفوا الأكرنة” و”أوقفوا زوال بولندا” و”الأوكرانيون ليسوا سوى أداة في أيدي السياسيين” و”لن نتخلى عن الحقيقة” و”كفى سرقة تحت ستار مساعدة أوكرانيا” مطالبين بالنأي ببولندا عن أزمة أوكرانيا.

وقاد الفعالية الاحتجاجية الحزب القومي “اتحاد التاج البولندي” بزعامة غيرزيغورز براون تحت شعار “أوقفوا أكرنة بولندا”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency