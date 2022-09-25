فرقة تريوليت تحيي أمسية موسيقية مفعمة بروح الفن الأصيل في حلب

حلب-سانا

ألحان شرقية مفعمة بروح الفن الأصيل كانت حاضرة في أمسية موسيقية أحيتها فرقة تريوليت مساء اليوم وأقامتها مديرية الثقافة بحلب بالتعاون مع معهد صباح فخري وذلك في المركز الثقافي بحي العزيزية.

وتنقلت الفرقة الموسيقية ببراعة الأداء والعزف بين الألحان الشرقية وقدمت مقطوعات منوعة.

وبين المايسترو عبد الحليم حريري المشرف على الفرقة في تصريح لمراسلة سانا أن الأمسية تعد لبنة أساسية لبناء الشخصية الفنية والموسيقية لجيل الشباب الذين يمتلكون إمكانيات عالية وفكراً موسيقياً عصرياً.

وبينت قائدة الفرقة ديانا أنقر مدرسة لآلة العود أن الفرقة حديثة التأسيس مؤلفة من 9 أعضاء من أساتذة معهد صباح فخري وعدد من الطلبة يتوزعون بين 3 عازفين على الكمان وعازف بزق وعازف قانون واثنين على الإيقاع وعازف عود وعازف كونترباص مشيرة إلى أن الفرقة مشروع فني يهدف إلى إعادة إحياء الفن الأصيل من خلال السماعيات.

ولفت المدرس في معهد صباح فخري وقائد الفرقة أيضاً نورس جسري إلى أن ما تطمح له الفرقة هو نشر الثقافة الموسيقية والحفاظ على الفن الأصيل والوصول إلى العالمية.

أسماء خيرو

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