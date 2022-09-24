SCS-NET

روسيا تمدد اتفاق محطة بارانوفيتشي للإنذار المبكر في بيلاروس

2022-09-24

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانون تمديد اتفاق بقاء وتطوير محطة بارانوفيتشي في بيلاروس للإنذار المبكر من الهجمات الصاروخية وذلك لمدة 25 عاماً قابلة للتمديد.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أنه تم توقيع الاتفاقية المذكورة بتاريخ الـ 6 من كانون الثاني عام 1995 وانتهى سريانها في الـ 30 من أيار 2021 بينما استمرت بعملها دون انتظار إتمام الإجراءات القانونية لتمديد وجودها.

وتنذر المحطة من الصواريخ الباليستية والأجسام الفضائية وغيرها حيث ترصدها وتتبع مسارها وترسل إحداثياتها وسرعاتها وارتفاعاتها إلى مراكز قيادة أنظمة الإنذار المبكر التي تغطي أجواء روسيا وأوروبا والأطلسي والشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

بيلاروس: مستعدون لتهيئة الظروف للمفاوضات بين موسكو وكييف

نيويورك-سانا أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي عن استعداد بلاده لتهيئة الظروف للمفاوضات بين روسيا …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved