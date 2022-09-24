روسيا تمدد اتفاق محطة بارانوفيتشي للإنذار المبكر في بيلاروس

موسكو-سانا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانون تمديد اتفاق بقاء وتطوير محطة بارانوفيتشي في بيلاروس للإنذار المبكر من الهجمات الصاروخية وذلك لمدة 25 عاماً قابلة للتمديد.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية أنه تم توقيع الاتفاقية المذكورة بتاريخ الـ 6 من كانون الثاني عام 1995 وانتهى سريانها في الـ 30 من أيار 2021 بينما استمرت بعملها دون انتظار إتمام الإجراءات القانونية لتمديد وجودها.

وتنذر المحطة من الصواريخ الباليستية والأجسام الفضائية وغيرها حيث ترصدها وتتبع مسارها وترسل إحداثياتها وسرعاتها وارتفاعاتها إلى مراكز قيادة أنظمة الإنذار المبكر التي تغطي أجواء روسيا وأوروبا والأطلسي والشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم.

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