مصرع 11 شخصاً جراء حادث مروري في زامبيا

لوساكا-سانا

لقي 11 شخصاً مصرعهم وأصيب 9 آخرون بجروح جراء اصطدام حافلة ركاب صغيرة بشاحنة في لوساكا عاصمة زامبيا.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم شرطة زامبيا راي هامونجا قوله “إن الحادث وقع اليوم بعد أن فقد سائق حافلة ركاب صغيرة السيطرة بسبب السرعة الزائدة ما أدى إلى اصطدامه بشاحنة قادمة من الاتجاه المعاكس ما أسفر عن مصرع 11 شخصاً بينما أصيب 9 آخرون بجروح بينهم خمسة بحالة حرجة”.

يشار إلى أن 21 امرأة لقين مصرعهن الأسبوع الماضي جراء حادث سير وقع شمال البلاد.

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