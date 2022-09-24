ناسا ترجئ إطلاق صاروخها الجديد إلى القمر بسبب عاصفة

واشنطن-سانا

أرجأت وكالة الفضاء الأميركية ناسا اليوم عملية إقلاع صاروخها الجديد إلى القمر في إطار المهمة التجريبية (أرتيميس1) بسبب تشكل عاصفة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الوكالة قولها: “قررت الفرق التخلي عن الاستعدادات للإقلاع اليوم للسماح بتهيئة الأنظمة لنقل الصاروخ إلى مبنى التجميع” مضيفة: إن القرار النهائي لسحب الصاروخ سيتخذ غداً للسماح بجمع مزيد من البيانات والتحليلات مع اتضاح التوقعات الجوية بدرجة أكبر وإذا حصل ذلك ستبدأ العملية في وقت متأخر من الغد أو في وقت مبكر من صباح الإثنين.

وألغيت عملية إطلاق الصاروخ بداية الشهر الجاري في اللحظات الأخيرة بسبب تسرب الهيدروجين السائل أثناء ملء الخزانات بهذا الوقود إلا أن وكالة الفضاء الأميركية أعلنت هذا الأسبوع أنها اختبرت بنجاح عملية تزويد الصاروخ الجديد بالوقود.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency