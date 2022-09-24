منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يتعادل مع نظيره الكويتي في ودية ثانية خلال معسكره التدريبي

أبو ظبي-سانا

تعادل منتخب سورية للناشئين بكرة القدم مع نظيره الكويتي 3-3 في مباراة ودية ثانية خلال المعسكر التدريبي الذي يجريه منتخبنا حالياً في الإمارات العربية المتحدة تحضيراً لتصفيات كأس آسيا التي ستقام مطلع الشهر المقبل في الأردن.

وكان منتخبنا فاز على نظيره الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدف في وديته الأولى التي جمعتهما أمس الأول خلال هذا المعسكر.

وكان منتخبنا بقيادة مدربه الهولندي فيلكو فان بورن بدأ معسكره التدريبي في الإمارات الثلاثاء الماضي.

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