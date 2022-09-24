وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 77: النموذج أحادي القطب الذي يلبي مصالح النخب الغربية أصبح من الماضي ونحن نشهد ولادة نظام عالمي جديد نسعى لأن يكون خالياً من النازية والاستعمار

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد يبحث مع نظيره الإماراتي العلاقات بين البلدين الشقيقين وآثار الإجراءات القسرية على سورية
2022-09-23
المقداد والصادق: ضرورة توحيد الصف العربي وتعزيز العمل المشترك
2022-09-23
المقداد ولافروف: المضي قدماً في تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين
2022-09-23
المقداد خلال اجتماع مجموعة الـ 77 والصين: التعاون متعدد الأطراف هو السبيل للتغلب على التحديات العالمية
2022-09-23
وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بجامع موسكو الكبير: سورية وروسيا تدافعان عن حقوقهما المشروعة
2022-09-23
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. المقداد يلتقي الرئيس الفلسطيني ووزير الشؤون الخارجية لصربيا
2022-09-23
سورية تناقش تقريرها الوطني لحقوق العمال المهاجرين
2022-09-22
محليات
الحرارة أدنى من معدلاتها غداً والجو سديمي في المناطق الشرقية والبادية
2022-09-24
بدء الملتقى الوطني الثاني للسوريين الأكراد تأكيداً على وحدة سورية ورفضاً لوجود ميليشيا (قسد)
2022-09-24
المؤتمر الوطني الأول لجودة وسلامة الغذاء يبحث في آليات الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية
2022-09-24
زيادة حزمة الإنترنت المخصصة للقنيطرة ومشاريع جديدة لتحسين خدمة الهاتف
2022-09-24
عليوي: مرسوم نظام التحفيز الوظيفي نقلة نوعية لدعم العمال وزيادة الإنتاج
2022-09-24
وفاة 4 أشخاص وإصابة 9 آخرين إثر حادث سير على طريق دير الزور تدمر
2022-09-24
ارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني الغارق قبالة طرطوس والقبض على أحد المتورطين بالحادثة
2022-09-24
رياضة
منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يتعادل مع نظيره الكويتي في ودية ثانية خلال معسكره التدريبي
2022-09-24
الإصابة تبعد الأوروغوياني أراخو عن الملاعب مؤقتاً
2022-09-24
سلمية يتغلب على القطيفة في إياب دوري الكرة الطائرة لفئة الرجال
2022-09-24
المنتخب المصري يهزم نظيره النيجري بثلاثية
2022-09-24
منتخب عمان يهزم نظيره العراقي ويتأهل لنهائي بطولة الأردن الرباعية
2022-09-23
ساكا يتوج بجائزة أفضل لاعب إنكليزي في الموسم الماضي
2022-09-23
منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام نظيره الأردني بالدورة الدولية الودية
2022-09-23
اقتصاد
أكثر من 26700 طن تقديرات إنتاج التفاح في اللاذقية
2022-09-24
قطاع الاتصالات الصيني يحقق نمواً مستقراً خلال العام الجاري
2022-09-24
تقديرات بإنتاج 1200 طن من زيت الزيتون بالسويداء للموسم الحالي
2022-09-24
إكثار بذار حماة تسلم الدفعات الأولى من بذار القمح إلى المصارف الزراعية
2022-09-24
إكثار البذار في درعا تضع خطة لإنتاج 13 ألف طن من القمح و500 من الشعير
2022-09-24
مهندسة سورية تصمم لاقطاً شمسياً مؤتمتاً يحفز عملية إنتاج الغاز ضمن الهاضم الحيوي
2022-09-24
اليوم انطلاق المؤتمر الوطني الأول لجودة وسلامة الغذاء 2022
2022-09-24
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الوزير الغباش يبحث مع نظيره اللبناني آلية التنسيق لنقل الضحايا اللبنانيين في حادثة غرق المركب
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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 77: النموذج أحادي القطب الذي يلبي مصالح النخب الغربية أصبح من الماضي ونحن نشهد ولادة نظام عالمي جديد نسعى لأن يكون خالياً من النازية والاستعمار
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