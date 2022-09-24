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وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 77: النموذج أحادي القطب الذي يلبي مصالح النخب الغربية أصبح من الماضي ونحن نشهد ولادة نظام عالمي جديد نسعى لأن يكون خالياً من النازية والاستعمار

2022-09-24

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لافروف: الولايات المتحدة تحاول وقف عجلة التاريخ وتحويل العالم كله إلى ملكية لها وتفعل ذلك من خلال عقوبات أحادية تنتهك ميثاق الأمم المتحدة

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