وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 77: النموذج أحادي القطب الذي يلبي مصالح النخب الغربية أصبح من الماضي ونحن نشهد ولادة نظام عالمي جديد نسعى لأن يكون خالياً من النازية والاستعمار