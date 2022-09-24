سلمية يتغلب على القطيفة في إياب دوري الكرة الطائرة لفئة الرجال

حماة-سانا

تغلب نادي سلمية على القطيفة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعتهما على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة الثانية من إياب بطولة الدوري بالكرة الطائرة لفئة الرجال.

وانتهى الشوط الأول لمصلحة سلمية 28-26 وعدل القطيفة النتيجة بالشوط الثاني بنتيجة 25-17 وعاد سلمية للتفوق في الشوط الثالث 25-19 والرابع أيضاَ 25-16.

وكان سلمية افتتح مبارياته في مرحلة الإياب بالفوز على السودا 3-1 علماً أنه سيلتقي في الجولة المقبلة مع فريق عنازة بحنين في طرطوس.

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