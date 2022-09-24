مصرع عشرة أشخاص جراء الفيضانات في باكستان

إسلام آباد-سانا

لقي 10 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة خلال الساعات الـ 24 الماضية في باكستان.

ونقلت شينخوا عن الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث اليوم قولها في بيان “إن أربعة أطفال وامرأتين كانوا بين الضحايا” مشيرة إلى أن إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد سجل ست وفيات بينما سجل إقليم السند جنوب البلاد أربع وفيات إضافة إلى تدمير 17 منزلاً في مناطق مختلفة من البلاد.

وارتفع إجمالى عدد القتلى في باكستان جراء الأمطار الموسمية والفيضانات هذا الموسم منذ منتصف حزيران الماضي إلى نحو 1606 أشخاص و12863 مصاباً.

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