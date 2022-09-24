30 أسيراً فلسطينياً يبدؤون إضراباً عن الطعام غداً

القدس المحتلة-سانا

يخوض 30 أسيراً فلسطينياً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي غداً إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على انتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الأسرى.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن هذا الإضراب يأتي في ظل تصعيد الاحتلال لعمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين ومن بينهم أطفال ونساء وكبار في السن ومرضى وأسرى سابقون أمضوا سنوات في معتقلاته.

ويواجه نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم نحو 600 يحتاجون لتقديم العلاج لهم بشكل عاجل.

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