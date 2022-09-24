عباس: المجتمع الدولي مطالب بإنهاء الاحتلال وردع عدوانه

نيويورك-سانا

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن المجتمع الدولي عجز عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وردع عدوانه المتواصل على الشعب الفلسطيني مطالبا إياه بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وتحقيق حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.

وقال عباس في كلمة له اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال77 ان كيان الاحتلال ارتكب جرائم وحشية منذ إنشائه بحق الفلسطينيين حيث دمر 529 قرية فلسطينية وأجبر أكثر من 950 ألف فلسطيني على التهجير القسري وذلك حسب سجلات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” كما نفذ أكثر من خمسين مذبحة منذ العام 1948 وحتى يومنا هذا والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء جلهم من الأطفال والنساء والشيوخ مستذكرا مجزرة الأطفال والتي أودت بحياة 67 طفلا خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة المحاصر العام الماضي مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم فورا.

وأوضح عباس ان كيان الاحتلال ينفذ حملة استيطانية استعمارية عبر الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وزرعها بالمستوطنات ونهب مواردهم إضافة إلى تصاعد الجرائم اليومية للمستوطنين من قتل واعتقال وحرق وهدم البيوت والمنشآت وتجريف المزارع وقطع الأشجار والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية وقال إن “إسرائيل لم تبق لنا شيئا من الأرض لنقيم دولتنا المستقلة في ظل هجمتها الاستيطانية المسعورة”.

ولفت عباس إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الدعم غير المحدود لكيان الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم والعدوان وتحميه من المساءلة والمحاسبة داعيا الى تعليق عضويته في المنظمة الأممية التي يرفض الانصياع لقراراتها ومطالبة كل من بريطانيا وأميركا وكيان الاحتلال بالاعتذار للشعب الفلسطيني عن جرائمهم بحقه وتقديم التعويضات التي يقرها القانون الدولي.

وبين عباس أن الأمم المتحدة بهيئاتها المختلفة أصدرت مئات القرارات الخاصة بفلسطين ولم ينفذ كيان الاحتلال قرارا واحدا منها مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لإنهاء الاحتلال ووقف عدوانه وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه ودولته استنادا للقرارات الدولية ذات الصلة.

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