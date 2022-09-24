تقديم العلاج للناجين من حادث غرق المركب اللبناني

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المقداد يبحث مع نظيره الإماراتي العلاقات بين البلدين الشقيقين وآثار الإجراءات القسرية على سورية
2022-09-23
المقداد والصادق: ضرورة توحيد الصف العربي وتعزيز العمل المشترك
2022-09-23
المقداد ولافروف: المضي قدماً في تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين
2022-09-23
المقداد خلال اجتماع مجموعة الـ 77 والصين: التعاون متعدد الأطراف هو السبيل للتغلب على التحديات العالمية
2022-09-23
وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بجامع موسكو الكبير: سورية وروسيا تدافعان عن حقوقهما المشروعة
2022-09-23
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. المقداد يلتقي الرئيس الفلسطيني ووزير الشؤون الخارجية لصربيا
2022-09-23
سورية تناقش تقريرها الوطني لحقوق العمال المهاجرين
2022-09-22
محليات
الحرارة أدنى من معدلاتها غداً وفرصة لهطل زخات مطرية في بعض المناطق
2022-09-23
تفقد أعمال إعادة تأهيل وترميم الجامع الأموي وأسواق حلب القديمة والدور الأثرية
2022-09-23
في اليوم العالمي للغات الإشارة.. برامج ودورات سورية مستمرة لدعم الهوية والتنوع الثقافي للصم
2022-09-23
فرق لقاح جوالة ضد كورونا أمام عدد من جوامع دمشق
2022-09-23
إلقاء القبض على مروج مواد مخدرة وعملة أجنبية مزورة في حمص
2022-09-22
وزارة الصحة: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة طرطوس إلى 34 شخصاً
2022-09-22
إخماد حريق نشب ضمن محل صيانة غسالات في حي الزهور بدمشق
2022-09-22
رياضة
منتخب عمان يهزم نظيره العراقي ويتأهل لنهائي بطولة الأردن الرباعية
2022-09-23
ساكا يتوج بجائزة أفضل لاعب إنكليزي في الموسم الماضي
2022-09-23
منتخب سورية لكرة القدم للرجال يخسر أمام نظيره الأردني بالدورة الدولية الودية
2022-09-23
الفارس السوري شادي غريب ينهي مشاركته في بطولة العالم لفروسية الخيول الصغيرة
2022-09-23
إعلان تشكيلة منتخب سورية لكرة القدم للرجال لمباراته مع نظيره الأردني بالدورة الرباعية الودية
2022-09-23
الشرطة في صدارة ترتيب بطولة سيد الشاطئ لبناء الأجسام
2022-09-23
كوريا الجنوبية وكوستاريكا يتعادلان ضمن استعدادتهما لمونديال 2022
2022-09-23
اقتصاد
غداً.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الأول لجودة وسلامة الغذاء 2022
2022-09-23
انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من الركود العالمي
2022-09-23
نائب رئيس الوزراء الروسي: نتوقع محصولاً قياسياً من الحبوب العام الحالي
2022-09-23
ارتفاع الروبل أمام الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين
2022-09-23
تراجع أسعار النفط في ظل مخاوف الركود
2022-09-23
مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ينخفض إلى ناقص 28.8 في أيلول
2022-09-22
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى في تاريخها
2022-09-22
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الشريط الإخباري
المقداد والصادق: ضرورة توحيد الصف العربي وتعزيز العمل المشترك
المقداد ولافروف: المضي قدماً في تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين
المقداد خلال اجتماع مجموعة الـ 77 والصين: التعاون متعدد الأطراف هو السبيل للتغلب على التحديات العالمية
القضاء على سبعة من إرهابيي (داعش) في منطقة جاسم بريف درعا
وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بجامع موسكو الكبير: سورية وروسيا تدافعان عن حقوقهما المشروعة
وزير الصحة: ارتفاع عدد ضحايا غرق مركب قبالة طرطوس إلى 77 شخصاً وبدء تسليمهم إلى ذويهم
تفقد أعمال إعادة تأهيل وترميم الجامع الأموي وأسواق حلب القديمة والدور الأثرية
التربية تمدد فترة التقدم إلى مفاضلة معاهد إعداد المدرسين
فرق لقاح جوالة ضد كورونا أمام عدد من جوامع دمشق
على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. المقداد يلتقي الرئيس الفلسطيني ووزير الشؤون الخارجية لصربيا
تقديم العلاج للناجين من حادث غرق المركب اللبناني
2022-09-23
تسليم جثامين المركب اللبناني للصليب الأحمر اللبناني
2022-09-23
mohamad
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حفل فني بقيادة الموسيقار طاهر مامللي في قلعة حلب
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المقداد يبحث مع نظيره الإماراتي العلاقات بين البلدين الشقيقين وآثار الإجراءات القسرية على سورية
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