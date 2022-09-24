حفل فني بقيادة الموسيقار طاهر مامللي في قلعة حلب

حلب-سانا

أحيت الفرقة الموسيقية بقيادة طاهر مامللي أمسية نظمتها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة حلب على مدرج قلعة حلب بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس وزارة السياحة ويوم السياحة العالمي.

وتضمنت الأمسية عزف مقطوعات من تأليف الموسيقار مامللي كانت مقدمة شارة لمسلسلات تلفزيونية وأعمال فنية شهيرة شارك الغناء فيها عدد من الفنانين منهم حمام خيري وليندا بيطار.

وفي تصريح لمراسل سانا بحلب قال الموسيقار مامللي إن من واجبنا تقديم كل ما نستطيع للإخلاص لقلعة حلب ومسرحها العريق الذي يضم هذا الجمهور الواسع من محبي الطرب الأصيل وأن نعمل على الارتقاء بالفن الذي اشتهرت به حلب والتي غنى فيها كبار المطربين العرب والسوريين وذلك من خلال تشجيع الفنانين والمطربين الشباب الذين يعتبرون ثروة فنية واعدة.

حضر الحفل وزيرا السياحة المهندس محمد رامي مرتيني والثقافة الدكتورة لبانة مشوح ومحافظ حلب حسين دياب وأحمد منصور أمين فرع حلب للحزب ومعاونو وزير السياحة ورئيس اتحاد غرف السياحة السورية.

قصي رزوق