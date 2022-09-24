المقداد والصادق: ضرورة توحيد الصف العربي وتعزيز العمل المشترك

نيويورك-سانا

بحث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد مع نظيره السوداني علي الصادق علي الأوضاع في المنطقة وتطرقا إلى أخر التطورات في كلا البلدين حيث أكدا على ضرورة احترام سيادة البلدين واستقلالهما ووحدة أراضيهما وعدم التدخل في شؤونهما الداخلية والاستمرار في محاربة الإرهاب ووحدة الصف العربي وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأشار الوزير المقداد إلى التطورات الإيجابية التي حصلت في سورية والتحديات التي تواجهها وخاصة استكمال جهود محاربة الارهاب واستمرار الاحتلالين التركي والأمريكي لأراض سورية إضافة إلى تأثير الإجراءات القسرية أحادية الجانب كما ناقشا سبل تطوير العلاقات الثنائية واتفقا على مواصلة اللقاءات والاتصالات بين البلدين.

بدوره قدم الوزير الصادق عرضاً لتطورات الوضع في السودان والجهود المبذولة في إطار الحوار السياسي.

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