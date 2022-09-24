اختتام فعاليات مبادرة سورية أم الكل بحلب

حلب-سانا

اختتمت اليوم فعاليات مبادرة سورية أم الكل والتي أقامها مشروع ارتيزانا سورية بالتعاون مع محافظة حلب وبالتشاركية مع الأمانة السورية للتنمية وغرفة تجارة حلب وتضمنت معرضاً لمنتجات الأسر المنتجة والمشاريع الصغيرة وذلك في فندق الشيراتون.

وتضمن حفل الختام عرض فيلم وثائقي عن نماذج من مشروعات الأسر المنتجة وأهم الحرف والصناعات التقليدية الخاصة بمحافظة حلب وتقديم فقرات فنية واستعراضية بمشاركة نجوم الدراما السورية وتكريم أبطال من جرحى الجيش العربي السوري.

وأشار وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في كلمته إلى أن مدينة حلب غنية بالحرف التراثية والتقليدية والتي تعبر عن أصالتها منوهاً بمشاركة النساء في الحفاظ على الحرف التقليدية بالرغم من جميع الظروف التي واجهتهم مضيفاً أن مبادرة سورية أم الكل تتضمن رسائل إنسانية

واجتماعية واقتصادية لمشاريع صغيرة ومتناهية الصغيرة والتي تعد نواة لمشروعات كبيرة ومتوسطة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشارت مؤسس مشروع ارتيزانا سورية هلا الكناية إلى حرص المشروع على تقديم الدعم لجميع الحرفيين اليدويين و لأصحاب المشاريع الصغيرة بهدف الحفاظ على تراث المدينة وتمكين المرأة السورية وتقديم الدعم للسيدات المعيلات والأسر المنتجة.

وبين مدير العلامة التجارية والعلاقات العامة في شركة ام تي ان مجد الشوفوني أنه انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية وبهدف تقديم الدعم للفعاليات والمبادرات حرصت الشركة على المشاركة وأن تكون الراعي الاستراتيجي لمبادرة سورية أم الكل والتي تعمل على تقديم الدعم للمرأة السورية ولا سيما أن مدينة حلب تتميز بأصالتها وتراثها.

وعبر الجريحان أمجد علاوي وحسن عزيزة عن سعادتهما بحضور التكريم وانهما سيستمران في الدفاع عن الوطن بعلمهما.

حضر الحفل محافظ حلب حسين دياب و أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور.

بريوان محمد

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