زاخاروفا: تهديدات الغرب لن تثني روسيا عن تحقيق أهدافها بأوكرانيا

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تهديدات الاتحاد الأوروبي والغرب لن تمنع روسيا من تحقيق كل أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا وحماية سكان دونباس.

ونقلت وكالة تاس عن زاخاروفا قولها اليوم “نود أن نؤكد مرة أخرى أن أي تهديدات من الاتحاد الأوروبي أو الدول الغربية الأخرى لن تؤثر في تصميمنا على تنفيذ جميع أهداف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا وحماية الروس هناك”.

وأشارت إلى أن الاستفتاءات التي بدأت يوم الجمعة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون “تنسجم بالمطلق مع القانون الدولي وتمنح الحقوق المشروعة لسكان هذه المناطق في تقرير مصيرهم والحفاظ على تقاليدهم وثقافتهم ومعتقدهم”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency