إقبال كبير على الاقتراع في اليوم الأول من استفتاءات الانضمام إلى روسيا

دونيتسك ولوغانسك-سانا

أعلنت اللجان الانتخابية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه ان الاقتراع في اليوم الأول من استفتاءات الانضمام إلى روسيا اتسم بإقبال كبير.

ونقلت وكالة نوفوستي عن لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية دونيتسك الشعبية قولها إن نسبة الإقبال بلغت أكثر من 23 بالمئة في اليوم الأول من التصويت مشيرة إلى عدم تسجيل أي انتهاكات.

وقال رئيس لجنة الانتخابات المركزية في جمهورية لوغانسك الشعبية إن نسبة الإقبال وصلت إلى أكثر من 21 بالمئة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت موسكو حيث أدلى 298 ألفاً و900 مواطن بأصواتهم.

وفي مقاطعة زابوروجيه بلغت نسبة الإقبال على الاقتراع أكثر من 20 بالمئة حسب المعطيات الأولية للجنة الانتخابات المحلية.

وفي مقاطعة خيرسون بلغت هذه النسبة 15 بالمئة حتى نهاية اليوم الأول للتصويت.

وأكدت رئيسة لجنة الانتخابات في المقاطعة “عدم تسجيل انتهاكات خطيرة باستثناء عدة استفزازات منفردة”.

وانطلق التصويت في الاستفتاء على انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا صباح اليوم ومن المقرر أن يستمر 5 أيام حتى الـ 27 من أيلول الجاري.