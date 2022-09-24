منتخب عمان يهزم نظيره العراقي ويتأهل لنهائي بطولة الأردن الرباعية

عمان-سانا

تأهل المنتخب العماني لنهائي البطولة الرباعية الدولية لكرة القدم المقامة في الأردن بعد فوزه اليوم على منتخب العراق بضربات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

وكان المنتخب العماني سباقاً لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 81 بهدف حمل توقيع عمر المالكي وأدرك منتخب العراق التعادل بعد ذلك بأربع دقائق عن طريق أيمن حسين.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسم فيها الحظ لمنتخب عمان بنتيجة 4-3.

ويشارك في البطولة أيضاً كل من منتخبنا الوطني والمنتخب الأردني.

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