غداً.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الأول لجودة وسلامة الغذاء 2022

دمشق-سانا

تنطلق يوم غد فعاليات المؤتمر الوطني الأول لجودة وسلامة الغذاء 2022 تحت شعار جودة الصناعات الغذائية وآفاق تطويرها في الجمهورية العربية السورية وذلك في فندق الشيراتون بدمشق.

ويشارك في المؤتمر الذي تقيمه الجمعية العلمية السورية للجودة بالتعاون مع وزارة الصناعة وبالشراكة مع شركة تميز الأعمال ممثلون عن مركز الدراسات والبحوث العلمية وجامعة دمشق ومنظمة الفاو والمعهد التقاني لبحوث الليزر والهيئة العامة للتقانة الحيوية وهيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية والجمعية الكيميائية السورية وغيرها من الجهات والمؤسسات المحلية والخارجية التي تعنى بقطاع الغذاء والصناعات الغذائية وسلامته.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عروضاً ومناقشات حول اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الغذائية وجودة آلات التصنيع ومعايير المنظمات الدولية ونظام إدارة سلامة الغذاء ودور كشف الغش في سلامة الغذاء وعوامل فساده وجودته وغيرها.

لؤي حسامو

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