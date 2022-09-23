موسكو تحتج على عدم دعوتها للمشاركة في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في باريس

موسكو-سانا

وصفت وزارة الخارجية الروسية امتناع فرنسا والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية عن دعوة روسيا للمشاركة في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية بأنه سياسي بحت معبرة عن احتجاجها الشديد لهذا التصرف.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم نقلته وكالة نوفوستي: أنه “على الرغم من أن روسيا هي عضو كامل في الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية الذي يرعى المؤتمر ورغم أنها تشارك في هيئات الاتحاد القيادية لم يرسل منظمو الفعالية دعوة إلى إدارة روسكوسموس للمشاركة في المؤتمر وتم التلميح لنا بوضوح أن قرار عدم دعوة روسيا للمؤتمر يحمل الطابع السياسي”.

وفي وقت سابق ذكرت السفارة الروسية في فرنسا أن أعضاء الوفد الروسي لم يتلقوا دعوات ولا تأشيرات للمشاركة في المؤتمر الدولي للفضاء الذي جرى في باريس في الفترة الواقعة بين 18-22 ايلول.

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