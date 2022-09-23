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الفارس السوري شادي غريب ينهي مشاركته في بطولة العالم لفروسية الخيول الصغيرة

2022-09-23

بروكسل-سانا

أنهى فارسنا شادي غريب مشاركته في بطولة العالم لفروسية الخيول الصغيرة في بلجيكا بعد منافسة قوية في جولتين قدم خلالهما أداء جيداً دون التأهل إلى المباراة النهائية.

وبدأ فارسنا أمس أولى منافساته في البطولة ففي الشوط الأول تجاوز مسلك المباراة ذات ارتفاع 140 سم بأربعة أخطاء بينما أنهى جولته الثانية اليوم بنتيجة نظيفة وضمن الزمن.

وجاءت مشاركة غريب إيجابية وسط كوكبة من أبطال العالم المصنفين الأوائل وفق الاتحاد الدولي والذين يمتلكون خبرات تقدر بعشرات السنين لدى العديد منهم.

محمد الخاطر

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