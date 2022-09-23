الخارجية الروسية: لا نهدد أحداً بالأسلحة النووية

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن بلاده لا تهدد أحداً بالأسلحة النووية لكنها تحذر من التدخل في سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ريابكوف قوله خلال ندوة في موسكو اليوم “لاحظنا رد فعل واشنطن المتشنج على تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين بنقل قوات الردع الروسية إلى النظام الخاص للمناوبة القتالية ونوضح أننا لا نهدد أحداً بالأسلحة النووية ومعايير استخدامها منصوص عليها في العقيدة العسكرية الروسية الصادرة في 2 حزيران 2020”.

وحذر ريابكوف من مخاطر التدخل الغربي في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا داعياً الإدارة الأمريكية إلى تجنب وضع قد يؤدي إلى صدام عسكري مباشر مع روسيا.

وأشار ريابكوف إلى أن واشنطن دمرت بالفعل النظام التقليدي للحد من الأسلحة وأنها تتعمد خفض عتبة استخدام الأسلحة النووية ما يشكل تهديداً للأمن الروسي واصفاً العلاقات الروسية الأمريكية بأنها في “حالة يرثى لها للغاية وأنها عند مستوى قريب من الصفر يمكن مقارنته بأسوأ لحظات الحرب الباردة”.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن روسيا سترد بشكل ملائم على نهج واشنطن الهادف لممارسة أقصى قدر من الضغط على موسكو.

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