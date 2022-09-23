نائب رئيس الوزراء الروسي: نتوقع محصولاً قياسياً من الحبوب العام الحالي

موسكو-سانا

أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي فيكتوريا أبرامشينكو أن إجمالي إنتاج محصول الحبوب هذا العام قد يصل إلى مستوى قياسي يبلغ 142 مليون طن.

ونقلت وكالة نوفوستي عن أبرامشينكو قولها في تصريح اليوم “هذا العام لدينا محصول حبوب قياسي ونتوقع 142 مليون طن وبالنسبة للقمح نتوقع أيضاً محصولاً مرتفعاً جداً”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال حديثه عن آفاق الحصاد في وقت سابق أن المحصول هذا العام سيكون أكثر من 140 مليون طن من الحبوب.

وسجلت روسيا عام 2017 رقماً قياسياً حيث بلغت كمية الحبوب المنتجة 135 مليون طن من الحبوب بينها 86 مليون طن من القمح.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency