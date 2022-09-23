القضاء على سبعة من إرهابيي (داعش) في منطقة جاسم بريف درعا

درعا-سانا

قضت وحدة من الجهات الأمنية اليوم على عدد من إرهابيي تنظيم (داعش) في محيط مدينة جاسم بريف درعا الشمالي الغربي.

وقال مصدر أمني لمراسل سانا “خلال عملية مداهمة نفذتها الجهات الأمنية لأحد أوكار تنظيم (داعش) الإرهابي في إحدى مزارع مدينة جاسم بالريف الشمالي الغربي تم القضاء على سبعة من إرهابيي التنظيم التكفيري”.

وأضاف المصدر أن العملية أسفرت أيضاً عن استشهاد أحد عناصر القوات الرديفة العاملة مع الجهات الأمنية خلال الاشتباك مع ارهابيي (داعش).

وفي الخامس من الشهر الجاري نفذت الجهات الأمنية عملية خاطفة تمكنت خلالها من القضاء على الإرهابي محمد إياد عبد الرزاق الملقب (أبو قاسم العقرباوي) وهو من متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي.

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