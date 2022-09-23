قوات الاحتلال تعيق وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى

القدس المحتلة-سانا

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال المنتشرة على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس المحتلة عرقلت وصول الفلسطينيين إلى المسجد لأداء الصلاة كما كثفت حواجزها ودفعت بتعزيزات أخرى في شوارع المدينة والبلدة القديمة ومحيط الأقصى بينما نفذ عشرات المستوطنين جولات استفزازية في مقبرة باب الرحمة الملاصقة للمسجد من الجهة الشرقية بحراسة مشددة من الاحتلال.

وكان 135 مستوطناً بينهم عضو كنيست الاحتلال ايتمار بن غفير اقتحموا أمس المسجد الاقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحماية قوات الاحتلال.

وتصعد قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين في الأقصى من خلال توفير الحماية للمستوطنين لاقتحامه ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه واعتقالهم وإبعادهم عن المسجد في محاولة لفرض أمر واقع وتهويده والسيطرة عليه.

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