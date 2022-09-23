دراسة حديثة: يمكن تفادي الإصابة بسرطان الرئة في حال الإقلاع عن التدخين

لندن-سانا

كشفت دراسة طبية حديثة أن أغلب الأشخاص الذين يصابون بسرطان الرئة كان بوسعهم تفادي المرض لو أنهم أقلعوا عن عادة التدخين السيئة أو حتى خففوا منها.

وحسب الدراسة التي أجراها باحثون من بريطانيا وفرنسا ونشرتها صحيفة (بلوس ون) العلمية فإن 61 في المئة من إصابات السرطان كانت قابلة للتفادي لو أن المصابين أقلعوا عن التدخين في مرحلة ما من حياتهم.

وحذرت الدراسة من أن مضار التدخين لا تقتصر على الرئة فحسب بل تفضي للإصابة بنحو 15 نوعاً من السرطان في أعضاء مثل الكبد والبنكرياس والكلى والمعدة.

كما ربطت الدراسة بين الفقر والتدخين مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يعانون الفقر في بريطانيا يزيد احتمال إصابتهم بالسرطان بنسبة 17 في المئة حيث ما يقارب من 21 في المئة من حالات السرطان المسجلة لدى خمس البريطانيين الأكثر فقراً كانت ناجمة عن التدخين وفي المقابل 9.7 في المئة فقط من حالات السرطان المسجلة وسط أثرى أثرياء بريطانيا كانت بسبب التدخين.

وإزاء هذه الأرقام المخيفة دعا الباحثون إلى زيادة التوعية بمخاطر التدخين ولا سيما في المناطق الفقيرة التي يكثر فيها استهلاك منتجات التبغ وفرض المزيد من القيود على استهلاكه مؤكدين أنه لو خفف الناس من وتيرة التدخين كان ذلك سينعكس بتراجع قدره 5 آلاف لحالات السرطان وسط السكان الأكثر فقراً في بريطانيا مثالاً.

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