SCS-NET
الشريط الإخباري

السفارة الصينية: غرق قارب يقل رعايا صينيين جنوب غرب كمبوديا

2022-09-23

بنوم بنه-سانا

أكدت السفارة الصينية في كمبوديا اليوم غرق قارب يقل رعايا صينيين أمس قبالة مقاطعة برياه سيهانوك جنوب غرب كمبوديا.

ونقلت شينخوا عن السفارة قولها: إنها تلقت بلاغاً من الشرطة الكمبودية أمس يفيد بأن الشرطة عثرت على قارب غارق كان على متنه 41 من الرعايا الصينيين حيث تم إنقاذ 18 شخصاً وما زال الـ 23 الباقون في عداد المفقودين.

وأشارت السفارة إلى أنه تم القبض على اثنين من أفراد الطاقم الكمبودي المتورطين في الحادث وأن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية.

ووفقاً لرواية الأشخاص الذين تم إنقاذهم فإن القارب غادر مدينة قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في الـ 11 من أيلول الجاري وكان القارب في خطر بعد وقت قصير من وصوله إلى مياه مقاطعة برياه سيهانوك.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

السفارة الصينية في واشنطن: على أمريكا التوقف عن بيع الأسلحة إلى تايوان

واشنطن-سانا جددت الصين مطالبتها الولايات المتحدة بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايوان مؤكدة أن أي …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved