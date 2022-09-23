روسيا تزيد من مقاتلاتها (سو 57) للجيل الخامس

موسكو-سانا

أعلن رئيس مؤسسة (روستيخ) الحكومية الروسية سيرغي تشيميزوف أن القوات الجو فضائية الروسية ستتسلم قريباً دفعة جديدة من مقاتلات (سو 57) الحديثة من الجيل الخامس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن تشيميزوف قوله خلال زيارة تفقدية لشركة غاغارين المصنعة لـ (سو57) “إن كل المقاتلات تظل في درجة عالية من الجاهزية أما وتائر إنتاجها فستزداد مستقبلاً إلى حد بعيد بفضل تحديث أقسام المصنع وتوسيع مرافقه الإنتاجية التي تلقت حجوزات حكومية لغاية عام 2028 وكذلك من خلال تطبيق أساليب جديدة للإنتاج وشراء معدات حديثة”.

يشار إلى أن مقاتلة (سو57) متعددة المهام من الجيل الخامس تخصص لتدمير كل أنواع الأهداف الجوية والبرية والبحرية وتحلق بالسرعة فوق الصوتية وتستخدم تكنولوجيا (ستيلز) للتخفي عن الدفاعات الجوية المعادية وراداراتها كما تستخدم أحدث مجموعة من الأسلحة داخل جسم الطائرة فضلاً عن أجهزة القيادة والملاحة الحديثة.. وقد حصلت الطائرة مؤخراً على صواريخ (جو جو) الحديثة قصيرة ومتوسطة المدى.

ومن خصوصيات (سو 57) أنها طائرة حربية تجمع بين مواصفات المقاتلة الجوية والطائرة الضاربة وبمقدورها استخدام طيف واسع من الصواريخ الموجهة وغير الموجهة بما فيها صواريخ (جو جو) قصيرة ومتوسطة المدى وصواريخ (جو أرض) فضلاً عن القنابل الجوية الموجهة بوزن (250، 500 و1500) كلغ وبلغت الحمولة القصوى التي تحملها الطائرة 10 أطنان وتم تزويدها بمنظومة إلكترونية لاسلكية تضم هوائيات شبكية تسمح باكتشاف طائرات معادية شبحية وتدميرها من كل الاتجاهات.

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