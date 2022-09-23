تراجع أسعار النفط في ظل مخاوف الركود

سنغافورة-سانا

تراجعت أسعار النفط اليوم في ظل مخاوف الركود الاقتصادي وصعود الدولار وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت انخفضت 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 90.05 دولاراً للبرميل وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 83.19 دولاراً للبرميل.

وتراجعت أسعار خام برنت 1.5 بالمئة كما انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 2.3 بالمئة هذا الأسبوع.

ورفعت بنوك مركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة الأربعاء الماضي الأمر الذي زاد مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

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