لافروف وغوتيريش يؤكدان ضرورة الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة

نيويورك-سانا

أكد كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة الالتزام بالدور المركزي للمنظمة الدولية والحفاظ على المساواة بين دولها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان عن اجتماع جمع بين لافروف وغوتيريش أمس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الجانبين بحثاً التعاون بين روسيا ومنظمة الأمم المتحدة والمبادرات المقترحة لتحسين كفاءة عمل المنظمة وأمانتها وتم التأكيد على الالتزام المتبادل بالحفاظ على الدور التنسيقي المركزي للمنظمة العالمية التي يجب أن تستند أنشطتها بشكل صارم إلى أهدافها ومبادئها القانونية بما في ذلك المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء.

كما ناقش الجانبان بالتفصيل التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقيات اسطنبول بشأن تصدير المواد الغذائية من موانئ البحر الأسود والتصدير من دون عوائق للمنتجات الزراعية والأسمدة الروسية مؤكدين ضرورة ضمان التنفيذ الكامل لها.

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