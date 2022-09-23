الصحة العالمية: نهاية جائحة كورونا لا تزال بعيدة المنال

نيويورك-سانا

اعتبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن نهاية جائحة كورونا “ممكنة لكنها لا تزال بعيدة المنال”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غيبريسوس قوله في مؤتمر صحافي من نيويورك حيث يشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة “لقد أمضينا عامين ونصف عام في نفق طويل مظلم وبدأنا نرى ضوءاً في نهاية النفق” مضيفاً: “لكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك والنفق لا يزال مظلماً مع العديد من العقبات التي قد تتسبب في تعثرنا إذا لم نتوخ الحذر”.

ووفقاً لغيبريسوس فإن عدد الوفيات المبلغ عنها أسبوعياً بسبب كورونا في جميع أنحاء العالم مستمر في الانخفاض ولم يعد يمثل الآن سوى 10 بالمئة فقط مما كان عليه خلال ذروة الجائحة في كانون الثاني 2021.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency