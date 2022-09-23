بيلاروس: مستعدون لتهيئة الظروف للمفاوضات بين موسكو وكييف

نيويورك-سانا

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي عن استعداد بلاده لتهيئة الظروف للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا واستضافة هذه المفاوضات على الأراضي البيلاروسية.

ونقلت وسائل إعلام عن ماكي قوله خلال الاجتماع الوزاري لأعضاء مجلس الأمن الدولي أمس إن “مينسك بصفتها جارة مباشرة معنية بأن تشارك في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا حول التسوية السلمية الاستراتيجية ومستعدة لتهيئة كل الظروف الضرورية لهذه المفاوضات بما في ذلك استضافتها على الأراضي البيلاروسية”.

ورفض ماكي الاتهامات الغربية لبيلاروس بتورطها بالنزاع في أوكرانيا مشيراً إلى أن “الخبراء المستقلين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يؤكدون أن بيلاروس ليست طرفاً في النزاع وفقاً لأعراف ومبادئ القانون الدولي وأن كل اتهامات الغرب لبيلاروس غير مبررة ولا أساس لها من الصحة”.

وأشار إلى أن بيلاروس “لم تدع للحرب أبدا ولكن لديها التزامات بصفتها حليفا لموسكو” مؤكداً اهتمام مينسك “بانتهاء النزاع المسلح في أوكرانيا بأسرع ما يمكن”.

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