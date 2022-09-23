23 أيلول 2011- الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتقدم بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة

دمشق-سانا

1817- إسبانيا وإيطاليا توقعان على اتفاقية لتحريم تجارة العبيد.

1846- اكتشاف كوكب نبتون في المرصد الفلكي لبرلين.

1856- بدء العمل في أول خط سكك حديدية بمصر بين القاهرة والإسكندرية.

1983- مقتل 111 شخصاً في تحطم طائرة تابعة لشركة طيران الخليج في أبوظبي.

1992- الجمعية العامة للأمم المتحدة تطرد الاتحاد اليوغسلافي الجديد من عضويتها.

2007- انتخاب ياسو فوكودا رئيسا للحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني ويصبح بذلك رئيساً لوزراء اليابان.

2011- الرئيس الفلسطيني محمود عباس يتقدم بطلب عضوية كاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

من مواليد هذا اليوم…

1215- الإمبراطور قوبلاي خان، إمبراطور مغولي.

1880- جون بويد، أخصائي أغذية وفيزيولوجي إسكتلندي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1949.

1901- ياروسلاف سيفرت، أديب وشاعر تشيكوسلوفاكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1984.

1923- محمد حسنين هيكل صحفي وكاتب مصري.

من وفيات هذا اليوم…

1929- ريشارد سيغموندي، عالم كيمياء نمساوي ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1925.

1973- بابلو نيرودا، شاعر وأديب من تشيلي حاصل على جائزة نوبل في الأدب.

أعياد ومناسبات..

الاعتدال الخريفي.

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