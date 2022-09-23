إلقاء القبض على مروج مواد مخدرة وعملة أجنبية مزورة في حمص

حمص-سانا

ألقى فرع مكافحة المخدرات بحمص القبض على مروج مواد مخدرة وعملة أجنبية مزورة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن فرع مكافحة المخدرات بحمص تمكن من إلقاء القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وهو المدعو (علي.س) وضبط بحوزته كمية 6 كفوف من مادة الحشيش المخدر ومبلغ تسعمائة وخمسين دولاراً أمريكياً مزوراً وتم حجز دراجة نارية مهربة يستخدمها في نشاطه.

وأضافت الوزارة أنه بالتحقيق مع المذكور اعترف بأنه يقوم بترويج المواد المخدرة والعملة الأجنبية المزورة مشيرة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديمه للقضاء أصولاً.

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