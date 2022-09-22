خروقات جديدة لقوى العدوان السعودي في اليمن

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 191 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات العدوان تمثلت في 38 تحليقاً للطيران الاستطلاعي والتجسسي في أجواء محافظات مأرب وتعز وحجة والجوف وصعدة والحديدة وجبهات الحدود وخمسة خروقات بضربات جوية للطيران المسلح على منازل المواطنين اليمنيين ومواقع الجيش.

وأعلن المبعوث الدولي الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانزغراندبيرغ مطلع نيسان الماضي عن اتفاق جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر حدوده مع السماح بدخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة وتنظيم رحلات عبر مطار صنعاء الدولي إلا أن تحالف العدوان لم يلتزم ببنود هذا الاتفاق.

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