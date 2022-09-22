نيمار يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

باريس-سانا

توج النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب خلال شهر آب الماضي في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتفوق نيمار على زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي وفلوريان سوتوكا نجم لانس اللذين جاءا خلف اللاعب البرازيلي في ترتيب لاعبي الشهر.

وتمكن نيمار من تسجيل 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في 5 مباريات ليسهم في تسجيل 13 هدفاً لفريقه على مدار الشهر.

وبفضل تألق نيمار وميسي إضافة إلى المهاجم الدولي كيليان مبابي مع مطلع هذا الموسم يتربع باريس سان جيرمان على عرش صدارة الدوري الفرنسي برصيد 22 نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه مارسيليا.

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