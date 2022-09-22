الحياة في زمن الحرب توثقها العين الفوتوغرافية في معرض ضوئي للفنان عمر ملص

حلب-سانا

الحياة في زمن الحرب توثقها العين الفوتوغرافية في كتاب بصري ومعرض ضوئي للفنان عمر ملص والذي احتضنته صالة الخانجي مساء اليوم تحت عنوان (عين الغراب).

وتضمن المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام 22 صورة فوتوغرافية فضلاً عن كتاب بصري حملت صفحاته الثمانون صوراً توثق الحياة اليومية لمجموعة من الناس وهم غارقون في همومهم المعيشية بمدينة دمشق.

وأوضح الفنان عمر ملص في تصريح لمراسلة سانا أن المعرض يوثق ويسرد معاناة الناس في زمن الحرب مبيناً أن اختياره للغراب لما يمتلك من قوة وذكاء وما يقال عنه من دلالات وأساطير.

الفنان التشكيلي ابراهيم داوود بين أن فكرة المعرض فيها تفرد لتروي حكايات حياة عدد من الناس البسطاء والفقراء وهم منشغلون في همومهم اليومية.

ومن الزوار مصطفى عبد الرحمن الذي بين أنه تأثر بالصور المعروضة مشيراً إلى أنها تميزت بترابط الأفكار وانعكاس واضح وبديع للحياة في زمن الحرب.

فيما قالت نتالي بحادي: “إن المعرض تميز بأنه مختلف عن المعارض الأخرى التي تقام في مدينة حلب وأن ملص استطاع عكس مشاهد من الحياة اليومية فكانت اللقطات عميقة وواقعية”.

يذكر أن عمر ملص هو من مواليد دمشق 1983 ودرس الإخراج السمعي البصري في باريس وصور العديد من الأفلام السينمائية والوثائقية وأقام معرضه الفوتوغرافي الأول (منزل مع إطلالة) عام 2018 في الدنمارك و(عين الغراب) هو المشروع الفوتوغرافي الثاني وافتتح في دمشق عام 2021.

أسماء خيرو

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