الحرارة أدنى من معدلاتها غداً وفرصة لهطلات مطرية على عدة مناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي مترافق بامتداد ضعيف لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر وخاصة فوق المنطقة الساحلية والشمالية الغربية من البلاد.

وتكون الأجواء باردة ليلاً بشكل عام مع نسبة رطوبة مرتفعة خلال ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية والمناطق الجنوبية والوسطى والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها الـ 60 كم سا أحياناً ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…