وزير الخارجية الصيني: على بعض الدول أن تتخلى عن ممارسة الهيمنة

نيويورك-سانا

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إنه يجب على بعض الدول أن تتخلى عن ممارسة الهيمنة والخوض في نزاعات ضمن ما تسمى الحرب الباردة الجديدة.

وأضاف الوزير وانغ في كلمة أمام جلسة مجلس الأمن الدولي بخصوص الوضع في أوكرانيا أن علينا جميعاَ العمل لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية لأن تأثيرات الاضطرابات فيها تؤثر على العالم بأسره.

وفيما يخص أوكرانيا أشار وانغ إلى ضرورة الالتزام بالحوار والمفاوضات من أجل إنهاء الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا مضيفاً أنه “يجب خفض التصعيد واحترام القانون الإنساني الدولي ومنع الهجمات التي تستهدف المدنيين”.

ودعا وزير الخارجية الصيني مجلس الأمن إلى أن يتمتع بالحياد حيال الأزمة في أوكرانيا وأكد أن “إطالة أمد الأزمة لا تصب بمصلحة أي طرف” معرباً عن أمل بلاده بالتوصل إلى تسوية عاجلة.

وفيما يتعلق بسلامة المرافق النووية في هذا البلد شدد وانغ “على ضرورة تجنب المخاطر في منشآت أوكرانيا النووية” مطالباً الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحيادية في تعاملها مع هذه القضايا.

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