هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب إيطاليا

روما-سانا

ضربت هزة أرضية شمال غرب إيطاليا اليوم دون ورود تقارير حول سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

ونقلت وكالة آكي الإيطالية عن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين قوله إن “هزة أرضية ضربت مدينة جنوة شمال غرب البلاد بلغت شدتها 4.4 درجات على مقياس ريختر”.

وبحسب السلطات المحلية في جنوة فإن السكان وسط المدينة شعروا بالهزة وفروا من منازلهم وأماكن عملهم إلا أن فرق الطوارئ لم تتلق طلبات للتدخل ولم تعلن السلطات عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

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