أجواء خريفية في ريف الشيخ بدر بطرطوس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الوزير السيد: العلاقات السورية الروسية متجذرة في المجالات كافة
2022-09-22
المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة يطالب بخروج الاحتلالين التركي والأمريكي من سورية
2022-09-22
السفير آلا: قرارات وتقارير مجلس حقوق الإنسان محكومة بالمعايير المزدوجة والأجندات التدخلية الغربية
2022-09-22
مباحثات سورية صينية لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات
2022-09-22
السفير الدندح لـ سانا: الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين سورية والعراق في المجال الصحي والدوائي
2022-09-22
المقداد خلال لقاءاته مع وزراء خارجية بيلاروس ونيكاراغوا ولاوس وفنزويلا: تنسيق الجهود لإفشال محاولات الغرب التدخل في الشؤون الداخلية للدول
2022-09-22
المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية يدعو لرفع العقوبات المفروضة على سورية
2022-09-21
محليات
الحرارة أدنى من معدلاتها غداً وفرصة لهطلات مطرية على عدة مناطق
2022-09-22
إخماد حريق نشب ضمن محل صيانة غسالات في حي الزهور بدمشق
2022-09-22
الزراعة والاقتصاد تناقشان دليل تعريف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
2022-09-22
إصابة عاملي بناء في اللاذقية جراء حادث انهيار تربة
2022-09-22
وضع حجر الأساس للمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية بحلب
2022-09-22
كهرباء القنيطرة.. وضع مراكز تحويل جديدة بالخدمة
2022-09-22
الفصائل الفلسطينية: تعزيز المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكالها
2022-09-22
رياضة
منتخب سورية للناشئين بكرة القدم يفوز على نظيره الكويتي ودياً
2022-09-22
نادي شرطة حماة يكرم ثلاثة لاعبين من أبطال العرب بالكيك بوكسينغ
2022-09-22
منتخب سورية لكرة القدم للرجال بمواجهة نظيره الأردني غداً في البطولة الدولية الرباعية الودية
2022-09-22
جنوى الإيطالي يفسخ عقد المدرب الأوكراني شيفتشينكو
2022-09-22
كريستيانو رونالدو يفوز بجائزة هداف البرتغال
2022-09-22
دي زيربي مدرباً لفريق برايتون الإنكليزي
2022-09-21
هالاند يتوج بجائزة الأفضل جماهيرياً
2022-09-21
اقتصاد
مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ينخفض إلى ناقص 28.8 في أيلول
2022-09-22
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى في تاريخها
2022-09-22
بنك انكلترا يرفع الفائدة بـ 50 نقطة للمرة الثانية
2022-09-22
ارتفاع سهم (غازبروم) الروسية بأكثر من 10 بالمئة
2022-09-22
الدولار يسجل أعلى مستوى في 20 عاماً بعد رفع الفائدة الأمريكية
2022-09-22
تراجع أسعار النفط
2022-09-22
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: إجراءات الحد من التضخم ستكون مؤلمة
2022-09-22
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الشريط الإخباري
الوزير السيد: العلاقات السورية الروسية متجذرة في المجالات كافة
المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة يطالب بخروج الاحتلالين التركي والأمريكي من سورية
مباحثات سورية صينية لتعزيز التعاون في مجال الاتصالات
ميليشيا (قسد) تمعن في حصار أهالي القامشلي بفرض أتاوات باهظة على الفعاليات التجارية والعيادات الطبية
وضع حجر الأساس للمعهد التقاني للعلوم السياحية والفندقية بحلب
السفير الدندح لـ سانا: الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين سورية والعراق في المجال الصحي والدوائي
الدفاع الروسية تعلن استعادة 55 أسيراً من أوكرانيا
المقداد خلال لقاءاته مع وزراء خارجية بيلاروس ونيكاراغوا ولاوس وفنزويلا: تنسيق الجهود لإفشال محاولات الغرب التدخل في الشؤون الداخلية للدول
الحرارة إلى انخفاض وزخات مطرية متوقعة فوق بعض المناطق
أجواء خريفية في ريف الشيخ بدر بطرطوس
2022-09-22
تصوير: سماهر سلوم
أجواء خريفية في ريف الشيخ بدر
2022-09-22
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