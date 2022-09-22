مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو ينخفض إلى ناقص 28.8 في أيلول

بروكسل-سانا

كشفت أرقام صدرت اليوم أن مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو انخفض 3.8 نقاط في أيلول من الرقم المسجل في آب الماضي.

ونقلت رويترز عن المفوضية الأوروبية قولها: إن التقديرات أظهرت أن مؤشر معنويات المستهلكين في منطقة اليورو انخفض إلى ناقص 28.8 خلال الشهر الجاري من ناقص 25 في آب.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا التراجع إلى ناقص 25.8.

وانخفض مؤشر معنويات المستهلكين في الاتحاد الأوروبي بالكامل 3.5 نقاط ليصل إلى ناقص 29.9.

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