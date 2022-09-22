غرق زورق مقابل منطقة المنطار وجزيرة أرواد بطرطوس وفرق الانقاذ تعمل على إنقاذ الناجين

طرطوس-سانا

وصل إلى الهيئة العامة لمشفى الباسل بطرطوس عدد من المواطنين بعضهم فارق الحياة وآخرون يتم إسعافهم من قبل الكوادر الطبية بالهيئة إثر غرق مركبهم عند الحدود اللبنانية السورية في موقع مقابل منطقة المنطار ومقابل أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس.

وبين الدكتور فراس حسامو رئيس منظومة الإسعاف في طرطوس في تصريح لمراسلة سانا أن سيارات الإسعاف لا تزال تنتظر قدوم آخرين ممن تم انتشالهم من البحر على شاطئ جزيرة أرواد.

وقال مدير عام الموانئ البحرية العميد المهندس سامر قبرصلي: إن كوادرنا تعمل الآن بكل جهودها على إنقاذ زورق بحري وذلك في موقع مقابل منطقة المنطار ومقابل أرواد وعدة مواقع على شاطئ طرطوس.

وأضاف قبرصلي: إنه تم العثور على 15 شخصاً مفارقين الحياة و8 ناجين تم إسعافهم إلى مشفى الباسل بطرطوس مع استمرار عمليات البحث في الموقع وتشارك عدة زوارق وأيضاً زوارق العديد من الصيادين.

ووفق أقوال الناجين الزورق انطلق من لبنان في منطقة المنية منذ عدة أيام بقصد الهجرة ويحمل جنسيات عدة.

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