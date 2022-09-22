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الليرة التركية تسجل أدنى مستوى في تاريخها

2022-09-22

أنقرة-سانا

سجلت الليرة التركية أدنى مستوى في تاريخها متأثرة بالإعلان عن خفض جديد لنسب الفوائد في البنوك.

وذكرت وكالة فرانس برس اليوم أن البنك المركزي التركي خفض معدل فائدته الرئيسية بنقطة واحدة للشهر الثاني على التوالي من 13 بالمئة إلى 12 بالمئة ليجري التداول بالعملة التركية عند 18.4 ليرة للدولار وهو رقم قياسي لانخفاضها.

وتراجعت الليرة التركية التي فقدت 44 بالمئة من قيمتها في 2021 بأكثر من 27 بالمئة مقابل الدولار منذ 1 كانون الثاني الماضي.

وبحسب الأرقام الرسمية بلغ التضخم في تركيا 80.2 بالمئة في آب الماضي في أعلى مستوى منذ العام 1998.

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