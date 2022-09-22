علماء صينيون يصممون قناعاً للوجه يكتشف الفيروسات في 10 دقائق

بكين-سانا

طورت مجموعة من العلماء الصينيين قناعاً للوجه يمكنه اكتشاف الفيروسات من خلال محادثة تستمر 10 دقائق مع شخص مصاب.

ووفقاً لدراسة نشرت هذا الأسبوع في مجلة ماتر يمكن للقناع الإلكتروني الحيوي القابل للارتداء الذي صممه باحثون من جامعة تونججين اكتشاف فيروسات الجهاز التنفسي الشائعة بما في ذلك الإنفلونزا وفيروس كورونا في الهواء في قطرات أو رذاذ ثم تنبيه مرتديه عبر أجهزتهم المحمولة.

وأوضحت الدراسة أن قناع الوجه الجديد شديد الحساسية وقادر على قياس عينات سائلة ذات مستوى ضئيل تبلغ 0.3 ميكرولتر وعينات غازية بتركيز منخفض للغاية يبلغ 0.1 فيمتوجرام لكل مليلتر.

وقال المصممون إنهم يستطيعون بسهولة تحديث الجهاز القابل للارتداء للكشف عن فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة.

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