إصابة عاملي بناء في اللاذقية جراء حادث انهيار تربة

اللاذقية-سانا

أصيب عاملا بناء في مدينة اللاذقية جراء انهيار في التربة خلال عملهما على تشييد جدار استنادي ضمن موقع إنشاء بناء.

حادث انهيار التربة الذي وقع بالقرب من المصرف الصناعي بشارع بغداد في اللاذقية كان سببه هطول الأمطار الغزيرة كما أوضح رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس حسين زنجرلي الذي لفت إلى أنه تم إخراج أحد العمال ليبقى الآخر عالقاً بين الأنقاض وأسياخ الحديد قبل أن يقوم فوج الإطفاء والدفاع المدني بتنفيذ عمليات حفر لإنقاذه ونقله إلى المشفى والاطمئنان على وضعه الصحي.

من جهته أشار قائد فوج الإطفاء المقدم مهند جعفر إلى أنه تم استدعاء آليتين من الفوج إلى الموقع لإنقاذ أحد العمال العالقين تحت الأنقاض ونقله إلى المشفى.

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